В Татарстане пройдет международный баскетбольный турнир
Турнир пройдет в течение пяти дней, ожидается участие 146 спортсменов
В Татарстане стартует организация международного турнира по баскетболу «Спортивная столица», посвященного памяти президента Федерации баскетбола Татарстана Г.Е. Ветрова. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
- Начальная стоимость услуг по проведению турнира составляет около 6 млн рублей.
Турнир пройдет в течение пяти дней, и ожидается участие 146 спортсменов.
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