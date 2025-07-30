Новости спорта

23:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Татарстане пройдет международный баскетбольный турнир

13:55, 30.07.2025

Турнир пройдет в течение пяти дней, ожидается участие 146 спортсменов

В Татарстане пройдет международный баскетбольный турнир
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане стартует организация международного турнира по баскетболу «Спортивная столица», посвященного памяти президента Федерации баскетбола Татарстана Г.Е. Ветрова. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

  • Начальная стоимость услуг по проведению турнира составляет около 6 млн рублей.

Турнир пройдет в течение пяти дней, и ожидается участие 146 спортсменов.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также