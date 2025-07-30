«Аэрофлот» восстановил расписание полетов после хакерской атаки

Генпрокуратура России подтвердила, что причиной сбоя стали хакерские действия, и возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

Фото: Динар Фатыхов

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о полной стабилизации расписания полетов после сбоя, вызванного хакерской атакой 28 июля. В результате инцидента произошли перебои в работе информационных систем, что привело к массовым отменам и переносам рейсов.

Генпрокуратура России подтвердила, что причиной сбоя стали хакерские действия, и возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Однако Роскомнадзор уточнил, что утечки личных данных пассажиров не зафиксировано.

С утра 29 июля «Аэрофлот» возобновил выполнение всех рейсов согласно расписанию. Во время сбоев обстановка в аэропорту «Шереметьево» оставалась спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось. «Аэрофлот полностью стабилизировал расписание полетов», — заявил перевозчик.

Анастасия Фартыгина