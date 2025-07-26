В Татарстане началась уборка озимого рапса, посевная кампания озимых стартует через 2—3 недели

Всего предстоит обмолотить 16 тыс. га

Фото: Реальное время

В четырех районах Татарстана началась уборка озимого рапса, сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Всего предстоит обмолотить 16 тыс. га, при этом основные площади сосредоточены в холдинге «Чистополье» — свыше 15 тыс. гектаров. Средняя урожайность с убранных площадей составляет около 30 центнеров с гектара.

Министр отметил преимущества озимого рапса: урожай в полтора-два раза выше, чем у ярового рапса, меньше затрат на борьбу с вредителями, гарантированный сбыт и пополнение финансовых ресурсов перед уборкой основного урожая. Сегодня цена реализации рапса составляет 32 тыс. рублей за тонну.

Реальное время / realnoevremya.ru

Зяббаров также подчеркнул, что через две-три недели, в самый пик уборочных работ, необходимо начать озимой сев. План сева озимых под урожай 2026 года составляет 502 тыс. га.

С начала 2025 года по 16 июля объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Татарстана в Китай составил $12,6 млн. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда экспорт достиг $19 млн.

Рената Валеева