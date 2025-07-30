Международный союз конькобежцев понес убытки из-за отстранения российских фигуристов
Убытки союза выросли с 2,6 млн в 2023 году до 8,5 млн франков
Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о значительных финансовых потерях, связанных с отстранением российских фигуристов, пишет «RT на русском».
- В новом отчете организации указано, что запрет на участие спортсменов из России негативно сказался на коммерческих доходах.
Согласно данным ISU, один из ключевых рынков остается закрытым, а уровень конкуренции в фигурном катании снизился из-за недопуска высококлассных атлетов.
- Убытки ISU выросли с 2,6 млн франков в 2023 году до 8,5 млн франков в текущем году.
Напомним, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что россияне и белорусы могут быть допущены к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.
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