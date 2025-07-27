МОК рассматривает возможность участия россиян в Олимпиаде-2026 в Италии

На летней Олимпиаде-2024 в Париже 15 российских спортсменов были допущены в нейтральном статусе после строгих проверок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что россияне и белорусы могут быть допущены к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. Однако окончательное решение еще не принято, пишет РИА «Новости».

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ковентри отметила, что МОК не спешит с решениями и планирует обсудить этот вопрос на заседаниях в сентябре и декабре.

— Вероятно, мы будем двигаться в том же направлении, что и в Париже, — добавила она.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года многие международные спортивные федерации, следуя рекомендациям МОК, запретили россиянам участвовать в соревнованиях.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже 15 российских спортсменов были допущены в нейтральном статусе после строгих проверок. Однако большинство федераций по зимним видам спорта по-прежнему не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Олимпиады-2026.

Напомним, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду на скорое разрешение вопроса допуска российских спортсменов к международным соревнованиям со стороны нового президента МОК.



Анастасия Фартыгина