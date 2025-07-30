Агент Бабаев: «Чехович не перейдет в «Ак Барс»

Нападающий подписал контракт с другим клубом

Бывший нападающий «Витязя» Иван Чехович не перейдет в «Ак Барс». Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Чехович подписал контракт с другим клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Нет, Иван Чехович не перейдет в «Ак Барс» абсолютно точно. С командой уже определились, контракт подписали. Все в порядке. В ближайшее время клуб сам объявит о подписании. Я бы не хотел, чтобы эта информация появлялась от меня, — сказал Бабаев «РБ Спорт».

Ранее некоторые СМИ сообщали об интересе «Ак Барса» к Чеховичу. Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне Чехович выступал за «Витязь», где забросил 12 шайб и отдал 24 голевые передачи в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Этим летом подмосковный клуб был расформирован из-за финансовых сложностей.

Зульфат Шафигуллин