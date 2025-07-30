Новости спорта

23:17 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Агент Бабаев: «Чехович не перейдет в «Ак Барс»

10:24, 30.07.2025

Нападающий подписал контракт с другим клубом

Агент Бабаев: «Чехович не перейдет в «Ак Барс»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Бывший нападающий «Витязя» Иван Чехович не перейдет в «Ак Барс». Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Чехович подписал контракт с другим клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Нет, Иван Чехович не перейдет в «Ак Барс» абсолютно точно. С командой уже определились, контракт подписали. Все в порядке. В ближайшее время клуб сам объявит о подписании. Я бы не хотел, чтобы эта информация появлялась от меня, — сказал Бабаев «РБ Спорт».

Ранее некоторые СМИ сообщали об интересе «Ак Барса» к Чеховичу. Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне Чехович выступал за «Витязь», где забросил 12 шайб и отдал 24 голевые передачи в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Этим летом подмосковный клуб был расформирован из-за финансовых сложностей.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также