Глава Камчатки наградит онкологов, не прервавших операцию во время землетрясения

Несмотря на мощные толчки, врачи онкологического диспансера не прервали свои операции

Фото: Дмитрий Резнов

Глава Камчатки Владимир Солодов объявил о намерении наградить онкологов, которые продолжили проводить операции во время сильного землетрясения. В среду магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,7. Несмотря на мощные толчки, врачи онкологического диспансера не прервали свои операции.

Солодов отметил в своем Telegram-канале: «Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм».

Также в связи с землетрясением была объявлена угроза цунами, и жителей призвали избегать опасных районов у берега. В результате стихии обрушилась стена одного из детских садов.

Анастасия Фартыгина