Татарстан занял пятое место по вкладу в рост обрабатывающей промышленности

Первое место досталось Москве, за ней следуют Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

Фото: Динар Фатыхов

В новом рэнкинге по вкладу в рост обрабатывающих производств за последние четыре года Татарстан занял пятое место среди российских регионов. Рейтинг был составлен агентством АКРА. Об этом сообщает РБК.

Первое место досталось Москве, за ней следуют Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Столичные власти подчеркивают, что «индустриальный сектор Москвы растет ударными темпами», что отражает общий курс на реиндустриализацию. Однако эксперты, такие как Анна Федюнина из НИУ ВШЭ, предостерегают от использования термина «реиндустриализация» в отношении Москвы, так как в России не наблюдалось масштабной деиндустриализации, как это было в Европе или США.

Также Татарстан занял третье место по количеству выданных автокредитов в России.



Анастасия Фартыгина