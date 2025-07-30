Татарстан занял третье место по количеству выданных автокредитов в России

Лидерами по количеству выданных кредитов стали Московская область (16,58 тысячи) и Москва (16,4 тысячи).

Фото: Максим Платонов

Количество выданных автокредитов в России во втором квартале 2025 года сократилось на 43,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 253,3 тыс. займов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Несмотря на общее снижение, в Татарстане наблюдается активность в автокредитовании. Республика заняла третье место среди регионов, выдав 104,2 тыс. автокредитов. Лидерами по количеству выданных кредитов стали Московская область (16,58 тысячи) и Москва (16,4 тысячи).

Интересно, что по сравнению с первым кварталом 2025 года количество автокредитов во втором квартале увеличилось на 22,5%. Это связано с удешевлением автокредитов и субсидированием ставок от автопроизводителей.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил: «После рекордно низких показателей предыдущего квартала, в II квартале 2025 года выдача автокредитов стабилизировалась и даже выросла». Однако, по его словам, общее количество автокредитов за первую половину 2025 года все еще значительно ниже, чем в прошлом году, из-за роста рыночных ставок и утилизационного сбора.

Напомним, что Татарстан лидирует по одобрению автокредитов: доля отказов составила 76,3%.



Анастасия Фартыгина