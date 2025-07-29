В Татарстане в ДТП на квадроцикле погибли двое: следователи проводят проверку

Транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось в дренажную канаву

Фото: Реальное время

Трагический инцидент произошел в одном из садовых товариществ Татарстана, где в результате аварии на квадроцикле погибли мужчина и женщина. По предварительной версии следствия, водитель квадроцикла, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и не вписался в поворот. Транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось в дренажную канаву, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам очевидцев, женщина-пассажир была в шлеме, а мужчина — без. Предположительно, от сильного удара их выбросило из седла.

По данным ГИБДД Татарстана, с начала года в республике произошло уже шесть ДТП с участием квадроциклов, в которых четыре человека получили травмы и четыре погибли. В апреле в Пестрецах 15-летняя девочка на квадроцикле врезалась в легковой автомобиль, ее 12-летний брат-пассажир скончался в больнице. В июле еще одна трагедия произошла в Актанышском районе, где погиб 60-летний водитель квадроцикла.

Ранее, 26 апреля, на совещании в Доме правительства раис Татарстана Рустам Минниханов выразил обеспокоенность ростом аварий с участием мототехники и поручил ГИБДД усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации мототранспорта, организовать рейды в школах и жилых массивах, а также создать безопасные площадки для езды.

Рената Валеева