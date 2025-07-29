В Орловской области выплаты для школьниц не привели к увеличению числа беременных

Не зафиксировано ни одного случая беременности среди школьниц

Фото: Динар Фатыхов

В Орловской области не зафиксировано ни одного случая беременности среди школьниц после введения единовременных выплат в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в интервью «Ведомостям».

— У нас ни одной беременной школьницы так и не появилось. Но выплаты получили 94 студентки вузов и колледжей, — заявил Клычков.

Напомним, что в марте 2025 года в Орловской области были внесены поправки в региональный указ о поддержке беременных студенток, распространив выплаты также и на беременных школьниц. Инициатива вызвала широкий резонанс в общественности и СМИ, породив опасения, что данная мера может стимулировать раннюю беременность.

Однако, по словам Клычкова, эта мера поддержки изначально не ставила перед собой цели стимулирования рождаемости среди несовершеннолетних. Она призвана помочь девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Глава региона пояснил, что включение школьниц в программу выплат было связано с тем, что Орловская область, как законопослушный регион, лишь повторила фразу из приказа Минтруда.

— К тому моменту, если не ошибаюсь, такие выплаты были уже в 39 регионах. Но всеобщую известность получил почему-то я, — отметил Клычков.

Власти Татарстана рассматривают возможность предоставления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения.

Рената Валеева