Банк России зафиксировал увеличение жалоб граждан на банки на 28,6% за полгода

Незначительный рост (3,6%) зафиксирован в отношении микрофинансовых организаций

Фото: Максим Платонов

Банк России сообщил о значительном росте количества жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов в первом полугодии 2025 года. Согласно опубликованным регулятором данным, общее число обращений выросло на 18,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 182,4 тысячи.

Наибольший рост зафиксирован в отношении банковских услуг. Количество жалоб на банки увеличилось на 28,6%. При этом, несмотря на общий рост, поквартальная динамика демонстрирует снижение общего числа жалоб: в апреле — июне текущего года их количество сократилось почти на 7%, по сравнению с январем — мартом.

По информации ЦБ, основными причинами недовольства граждан стали блокировка операций, счетов и банковских карт, а также приостановка дистанционного банковского обслуживания. Регулятор поясняет, что данные меры принимаются банками в рамках борьбы с финансовым мошенничеством. Также отмечается снижение жалоб на навязывание дополнительных услуг при кредитовании, которое сократилось почти вдвое. Благодаря мерам поведенческого надзора ЦБ, гражданам было возвращено 256,7 млн рублей или аннулирована задолженность на эту сумму.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Незначительный рост (3,6%) зафиксирован в отношении микрофинансовых организаций. По мнению ЦБ, это связано со сложностями при возврате средств за дополнительные услуги и при получении кредитных каникул. При этом наблюдается снижение количества жалоб, связанных с новыми случаями навязывания дополнительных услуг и кредитными историями.

В то же время претензии к профессиональным участникам рынка ценных бумаг снизились на 19%. Меньше всего поступило жалоб, связанных с санкционными ограничениями: на брокеров (сокращение в 3,2 раза) и на депозитарии (в 2,5 раза).



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Рената Валеева