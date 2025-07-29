ЦБ одобрил методики присвоения рейтингов обыкновенным акциям

Первыми под рейтингование попадут компании из программы создания акционерной стоимости

Банк России одобрил методологии двух кредитных рейтинговых агентств — «Национальные кредитные рейтинги» и «Национальное рейтинговое агентство» — для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Данный пилотный проект направлен на создание нового продукта на рынке, который позволит оценивать справедливую стоимость компаний и станет дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии инвестиционных решений.

Агентства будут оценивать соблюдение компаниями корпоративного законодательства и норм защиты прав инвесторов, присваивать акциям «звездочки» и сопровождать рейтинги расширенной аналитикой.

Первыми под рейтингование попадут компании из программы создания акционерной стоимости, включая «Московскую биржу», МКПАО «ЭН+ ГРУП», SFI («ЭсЭфАй»), «Европлан», «МТС-банк» и «Промомед».

По итогам года ЦБ проанализирует полученный опыт и, в случае положительных результатов, рассмотрит возможность применения рейтингов акций в финансовом регулировании.

Мосбиржа сообщила о проведении тестовых торгов выходного дня на срочном рынке и рынке акций 9 и 10 августа 2025 года.



Рената Валеева