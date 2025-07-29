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Блогеру Щепихину продлили арест по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды

17:46, 29.07.2025

Ранее Щепихин опубликовал в соцсети интервью, в котором оскорбил религиозные чувства мусульман

Блогеру Щепихину продлили арест по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды
Фото: скриншот телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Пресненский районный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей блогеру Арегу Щепихину, обвиняемому в призывах к экстремизму и разжигании вражды. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура Москвы ранее утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

скриншот с личной страницы из соцсетей

По данным следствия, Щепихин опубликовал в соцсети интервью, в котором оскорбил религиозные чувства мусульман и потребовал от лиц определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию страны.

Также установлено, что возле башни «Империя» блогер записал интервью, в котором призывал к враждебным и насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, на Ярославском вокзале Щепихин снял и опубликовал видео, призывающее аудиторию дискриминировать людей по национальному признаку.

Рената Валеева

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