Блогеру Щепихину продлили арест по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды

Ранее Щепихин опубликовал в соцсети интервью, в котором оскорбил религиозные чувства мусульман

Пресненский районный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей блогеру Арегу Щепихину, обвиняемому в призывах к экстремизму и разжигании вражды. Об этом сообщает ТАСС.



Прокуратура Москвы ранее утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По данным следствия, Щепихин опубликовал в соцсети интервью, в котором оскорбил религиозные чувства мусульман и потребовал от лиц определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию страны.

Также установлено, что возле башни «Империя» блогер записал интервью, в котором призывал к враждебным и насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, на Ярославском вокзале Щепихин снял и опубликовал видео, призывающее аудиторию дискриминировать людей по национальному признаку.

Рената Валеева