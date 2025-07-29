Экс-лидер «Ахмата» Бериша: «Даку — один из лучших нападающих РПЛ»

Албанского форварда «Рубина» считают одним из лучших в чемпионате России

Бывший футболист «Ахмата» Бернард Бериша оценил выступление своего соотечественника Мирлинда Даку в России. Экс-лидер грозненцев считает албанского игрока «Рубина» одним из лучших нападающих Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Мы с Даку общаемся — для меня он как брат. Мы хорошо общаемся, несколько раз виделись вне поля. Мирлинд — один из лучших нападающих чемпионата России и очень важный футболист для «Рубина», — сказал Бериша «Чемпионату».

Бериша покинул «Ахмат» летом 2025 года за день до матча с «Рубином» в Грозном. Албанец выступал за грозненскую команду с 2017 года.

Даку играет в «Рубине» третий сезон. За два предыдущих чемпионата России албанский нападающий забил 25 мячей в составе казанской команды.

Зульфат Шафигуллин