Депутат поддержал инициативу о запрете использования произведений иноагентов

Он подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы запрет не осложнил работу российских ученых, врачей, научных сотрудников и IT-специалистов

Фото: Дарья Пинегина

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил о поддержке инициативы по введению запрета на публичное использование произведений иноагентов и недружественных России иностранцев. По его мнению, такая мера необходима для защиты нацбезопасности и сохранения культурного суверенитета, пишет РИА «Новости».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о подготовке обращения в Госдуму с предложением установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию и размещение в интернете произведений указанных лиц.



Депутат подчеркнул, что творческий контент от иноагентов, по его мнению, является попыткой вмешательства во внутренние дела России с целью распространения пропаганды и дестабилизации общества.

— Зачем нам впускать в наше информационное пространство и терпеть у себя это зло, заряженное ненавистью к русским и России? — задался вопросом Выборный.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В то же время депутат отметил важность четких формулировок в законе относительно понятия «недружественные к России иностранцы», учитывая существующие различные перечни и списки.

Кроме того, Выборный подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы проектируемый запрет не осложнил работу российских ученых, врачей, научных сотрудников и IT-специалистов, для которых необходимо свободное получение знаний в мировой науке.

Ранее власти Крыма предложили запретить публичное использование произведений иноагентов и граждан недружественных стран.

Рената Валеева