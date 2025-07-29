Похороны Оззи Осборна состоятся завтра в Бирмингеме
Похороны пройдут в узком семейном кругу
Похороны британского рок-музыканта Оззи Осборна, фронтмена группы Black Sabbath, состоятся в среду, 30 июля, в его родном Бирмингеме. Об этом сообщила газета Mirror во вторник, передает РИА «Новости».
Музыкант скончался 22 июля в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с прогрессирующей болезнью Паркинсона. Его супруга Шэрон Осборн ранее в этом году сообщила о том, что Оззи больше не может ходить.
По информации издания, похороны пройдут в узком семейном кругу.
Однако власти Бирмингема сообщили, что перед церемонией прощания состоится траурная процессия. Гроб с телом музыканта в сопровождении духового оркестра проедет по городу до так называемого моста Black Sabbath и одноименной скамейки, ставших местом импровизированного мемориала, организованного поклонниками Осборна. Ожидается, что проститься с легендой хеви-метала придет большое число людей.
Оззи Осборн был одним из основателей и бессменным фронтменом группы Black Sabbath, сформированной в Бирмингеме в 1968 году. Black Sabbath стала одной из самых влиятельных и успешных метал-групп в истории, продав более 75 млн альбомов по всему миру и оказав огромное влияние на развитие жанра.
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