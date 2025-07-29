При разминировании БПЛА в Сальском районе погибли двое саперов

Глава администрации обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам

Двое саперов погибли при разминировании вражеского беспилотника в Новосальске Сальского района. Об этом сообщил глава местной администрации Владимир Березовский. Инцидент произошел после массированной атаки дронов, которой район подвергся в ночь на 29 июля.

— К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов, — написал Березовский на своей странице в социальных сетях.

Глава администрации вновь обратился к жителям с настоятельной просьбой не приближаться к обломкам беспилотников и не предпринимать попыток самостоятельно их осматривать.

— Нельзя приближаться к обломкам вражеских БПЛА. Если вы обнаружили БПЛА на земле — не приближайтесь и не осматривайте его! — подчеркнул Березовский.

В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить об этом по номеру 112.

По информации администрации, в результате ночной атаки дронов и последующих событий пострадал еще один житель Сальского района. В настоящее время некоторые улицы в Сальске перекрыты.

— Проводятся дополнительные инженерно-саперные работы. На границах зоны ограничения работают специалисты правоохранительных органов и оперативных служб, — сообщил Владимир Березовский.



Рената Валеева