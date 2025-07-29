В Казани и Альметьевске жители двух многоквартирных домов остались без газа

Причиной стала негерметичность соединения на стояке внутридомового газопровода

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Жители дома №15 по улице Красной Позиции в Казани остались без газоснабжения из-за обратной тяги. Как сообщили в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, проблема была выявлена в одной из квартир, однако отключение затронуло все квартиры в доме.

— Поставку голубого топлива возобновят после того, как управляющая компания предоставит акт трубо-печной службы, — говорится в сообщении.

В Альметьевске также зафиксировано отключение газа. Причиной стала негерметичность соединения на стояке внутридомового газопровода в доме №95 по улице Девонской.

Власти Казани усилят работу по обеспечению безопасности использования газовых колонок в многоквартирных домах. На сегодняшний день 53 дома в городе были отключены от газоснабжения из-за выявленных нарушений.



Рената Валеева