В Казани и Альметьевске жители двух многоквартирных домов остались без газа
Причиной стала негерметичность соединения на стояке внутридомового газопровода
Жители дома №15 по улице Красной Позиции в Казани остались без газоснабжения из-за обратной тяги. Как сообщили в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, проблема была выявлена в одной из квартир, однако отключение затронуло все квартиры в доме.
— Поставку голубого топлива возобновят после того, как управляющая компания предоставит акт трубо-печной службы, — говорится в сообщении.
В Альметьевске также зафиксировано отключение газа. Причиной стала негерметичность соединения на стояке внутридомового газопровода в доме №95 по улице Девонской.
Власти Казани усилят работу по обеспечению безопасности использования газовых колонок в многоквартирных домах. На сегодняшний день 53 дома в городе были отключены от газоснабжения из-за выявленных нарушений.
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