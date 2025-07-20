Мошенники начали воровать деньги у абитуриентов с помощью поддельных сайтов вузов

На таких сайтах предлагают пройти платное онлайн-тестирования на фейковых порталах

Фото: Максим Платонов

Мошенники начали подделывать сайты известных университетов России, чтобы выманивать деньги у абитуриентов, заявил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторым на таких сайтах предлагают пройти платное онлайн-тестирование на фейковых порталах. Чаще всего жертвами становятся школьники и их родители, которые не могут уточнить актуальную информацию об условиях поступления.



— Хочу подчеркнуть: высшие учебные заведения в России не взимают плату за участие в конкурсе на бюджет. А если речь идет о платном обучении — переводы осуществляются только по официальным реквизитам, размещенным на действующих сайтах вузов, с защищенным соединением (https) и адресом в доменной зоне .ru, .edu.ru или .рф, — рассказал Артем Шейкин.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести новую категорию дипломных проектов для студентов вузов.



Дарья Сайфиева