В Киеве прошел митинг против закона Зеленского, угрожающего антикоррупционным службам

Участники акции, среди которых мэр Киева, скандируют: «Руки прочь от НАБУ и САП!». По разным оценкам, на митинг пришли от 1 до 2 тысяч человек

В Киеве стартовал митинг против нового закона, подписанного президентом Владимиром Зеленским, который ставит под угрозу независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Мероприятие проходит на площади у театра имени Ивана Франко, пишет ТАСС.

Участники акции, среди которых мэр Киева, скандируют: «Руки прочь от НАБУ и САП». По разным оценкам, на митинг пришли от 1 до 2 тыс. человек. Параллельно в других городах Украины, таких как Днепр, Житомир и Львов, также проходят аналогичные протесты.

Зеленский долгое время пытался установить контроль над антикоррупционными органами, которые сохраняли свою независимость. Конфликт обострился после того, как НАБУ предъявило обвинения Алексею Чернышову, влиятельному члену окружения президента. Оппозиционные депутаты предупреждают, что антикоррупционные службы могут начать расследования и против других близких к Зеленскому людей.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ и проверку в САП. На следующий день Верховная рада приняла закон, который фактически ликвидирует независимость этих органов. Несмотря на протесты, Зеленский подписал закон, который вступил в силу сегодня.