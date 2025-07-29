Башня Сююмбике в Казани получит защиту от плесени

В настоящее время специалисты уже начали антисульфатную обработку участков цоколя, где была выявлена проблема

Фото: Артем Дергунов

В Казани на башне Сююмбике обнаружили плесень, о чем сообщили местные жители через портал «Народный контроль». В ответ на эту проблему специалисты Комитета Республики Татарстан по охране культурных памятников начали проверку и подготовку к устранению дефекта, сообщили в пресс-службе комитета.

— Подрядная организация, лицензированная Министерством культуры Российской Федерации, провела обследование памятника и установила причины возникновения дефекта, — сообщил председатель Комитета Иван Гущин.

В настоящее время специалисты уже начали антисульфатную обработку участков цоколя, где была выявлена проблема. Если потребуется, будут приняты дополнительные меры для предотвращения проникновения влаги.

К саммиту БРИКС в Казани на башне Сююмбике уже проводилась частичная реставрация: обновили фасад и кирпичную кладку. Реставрация внутренних помещений продолжится после поступления финансирования.

Ранее сообщалось, что в Казани проведут ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы на трех объектах ансамбля Казанского кремля. Среди них — башня Сююмбике, на реставрацию которой выделено почти 18 млн рублей.



Анастасия Фартыгина