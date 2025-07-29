В Казани выявили 25 иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства

Особое внимание привлек случай одного из задержанных, который находился в розыске за мошенничество на родине

Фото: Олег Тихонов

В Казани сотрудники МВД и УФСВНГ провели проверку в кафе на улице Сафиуллина, в ходе которой было проверено 120 иностранных граждан из стран Средней Азии. Результаты рейда показали, что 25 из них нарушают миграционные правила.

В отношении нарушителей составили 26 протоколов об административных правонарушениях. Из них 22 протокола касаются отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание в России, три — за незаконную трудовую деятельность, а один — за несоответствие цели въезда.

Особое внимание привлек случай одного из задержанных, который находился в розыске за мошенничество на родине. Также был выявлен 33-летний мужчина, ранее выдворенный из России, который изменил свои данные и снова попытался въехать в страну. В его действиях усматриваются признаки преступления по незаконному пересечению границы.

В настоящее время 22 иностранных гражданина, находящихся на территории России без разрешения, помещены в Центр временного содержания с последующим выдворением. Параллельно идет сбор материалов для привлечения работодателя к ответственности за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Накануне на стройке ЖК в Казани обнаружили 34 нелегальных мигранта.



Анастасия Фартыгина