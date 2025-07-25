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На стройке ЖК в Казани обнаружили 34 нелегальных мигранта

14:57, 25.07.2025

Правоохранители устанавливают юрлиц, которые не проверили законность нахождения мигрантов в РФ и приняли на работу

На стройке ЖК в Казани обнаружили 34 нелегальных мигранта
Фото: Артем Дергунов

На стройке жилого комплекса в Казани выявили 34 нелегальных мигранта. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Во время проверки установлено, что выходцы из ближнего зарубежья незаконно находятся в России и занимаются трудовой деятельностью.

В отношении задержанных составлены административные протоколы о нарушении порядка нахождения в РФ.

Правоохранители устанавливают юрлиц, которые не проверили законность нахождения мигрантов на территории страны и приняли на работу. Их также привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила в Минздрав Татарстана запрос с инициативой ввести обязательное оформление добровольного медицинского страхования (ДМС) для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Дарья Сайфиева

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