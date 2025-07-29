ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону

Задержан завербованный украинскими спецслужбами террорист

Фото: Максим Платонов

ФСБ России остановила подготовку теракта в Ростове-на-Дону, задержав мужчину из Центральной Азии, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию украинских спецслужб, пишет РИА «Новости».

По информации ЦОС ФСБ, задержанный, родившийся в 1982 году, был завербован украинским агентом через знакомого, связанного с международными террористическими организациями. Для выполнения задания он приехал в Ростов-на-Дону, арендовал квартиру и провел разведку адреса проживания своей цели.

В ходе обыска у него были найдены самодельное взрывное устройство массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для общения с куратором и видеокамера для наблюдения.

Следственный отдел УФСБ по Ростовской области возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.

— Объект заключен под стражу. Фигурант дает признательные показания, — добавили в сообщении ФСБ.

Накануне сотрудники ФСБ задержали гражданина Узбекистана, который пытался поджечь общежитие нефтеперерабатывающего объекта на Кубани.



Анастасия Фартыгина