ФСБ предотвратила теракт с поджогом общежития завода на Кубани

По делу о подготовке теракта задержан гражданин Узбекистана

Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Узбекистана, который пытался поджечь общежитие нефтеперерабатывающего объекта на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба РИА «Новости».

Совершить поджог задержанный планировал с помощью коктейля Молотова. После этого он собирался уехать к террористам в Афганистан. Также, по данным ФСБ, планировалось записать видео с места преступления для устрашения населения. Подозреваемого арестовали.

Идет расследование уголовного дела по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению), ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Ранее сообщалось, что УФСБ России по Татарстану задержало жителей Хабаровской области, помогающих Украине в организации диверсий и терактов.



Дарья Сайфиева