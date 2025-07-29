Компания «Гранум» обжалует решение о сносе производственной базы в Казани около речного порта

Конфликт между ООО «Гранум» и Комитетом земельных и имущественных отношений (КЗИО) начался в 2019 году

Фото: Динар Фатыхов

Производственная база в районе речного порта в Казани, работающая более 30 лет и снабжающая стройплощадки инертными материалами, может быть частично снесена по решению суда. Компания «Гранум» намерена обжаловать последнее решение в Верховном суде РФ, поскольку считает его противоречащим как предыдущим решениям по делу, так и позиции Верховного суда по вопросам самовольных построек. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе организации.

— Считаем, что решение противоречит и сегодняшней позиции Верховного суда РФ по самовольным постройкам, в связи с чем планируем обратиться с жалобой в Верховный суд России, — отмечается в сообщении компании.

Конфликт между ООО «Гранум» и Комитетом земельных и имущественных отношений (КЗИО) начался после того, как компания, ставшая владельцем базы в 2019 году, получила отказ в выкупе земельного участка. Вместо предоставления земли в собственность, КЗИО инициировал иск о сносе объектов базы.

Судебная тяжба характеризовалась противоречивыми решениями: после нескольких рассмотрений дело дошло до Арбитражного суда Поволжского округа. В июне 2024 года суд отменил решение о сносе, указав на допустимость экспертизы как доказательства. Однако в мае 2025 года тот же суд изменил свою позицию, обязав компанию снести склад и складской комплекс с бытовыми помещениями.

Представители ООО «Гранум» подчеркивают, что судебные эксперты подтвердили соответствие объектов всем строительным нормам и правилам, а также их вспомогательный характер.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало историю о конфронтации между компанией и столичными чиновниками.

Дмитрий Зайцев