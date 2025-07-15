Эдуард Пирогов vs исполком Казани: суд приговорил к сносу базу застройщика в речпорту

Территория в 50 га попадает в зону реновации Портовой

Фото: Артем Дергунов

Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение по делу о самовольных постройках на территории «Лесная гавань» в Приволжском районе Казани. Иск был подан Комитетом земельных и имущественных отношений города против фирмы «Гранум» застройщика, основателя строительной компании «7Я» Эдуарда Пирогова.

В центре спора оказался участок площадью 50 000 кв. м, предоставленный первоначальному собственнику для складирования и строительства причала. Однако в дальнейшем, после смены владельцев земли, на территории были возведены дополнительные объекты недвижимости без необходимых разрешений на строительство.

Из законного только «будки» охранников, остальное — снести

Компания «Гранум», через цепочку учредителей связанная с застройщиком казанских ЖК «Видный» и «Маркиз» Эдуардом Пироговым, построила на участке склад площадью 506 кв. м и складской комплекс с бытовыми помещениями площадью 525 кв. м. Эти объекты были признаны самовольными постройками, поскольку возведены без соответствующих разрешений и не соответствуют целевому назначению земельного участка. Примечательно, что сортировочный комплекс для инертных материалов, также расположенный на территории, суд не признал самовольной постройкой, классифицировав его как некапитальное сооружение. Однако первые два объекта поволжский арбитраж в эти дни приговорил к сносу. Решение может быть обжаловано.

Спор девелопера с КЗИО длится с 2023 года. Тогда «Реальное время» подробно рассказывало историю о том, как обитателей промзоны настоятельно уговаривали продать участки. Годом ранее Рустаму Минниханову представили проект реновации зоны речпорта. Планировалось, что обновление затронет территорию площадью 287 гектаров.

В рамках проекта предусмотрено возведение жилого фонда общей площадью 1,5 млн кв. м и административных и коммерческих помещений на 1,3 млн кв. м. Особое внимание уделялось благоустройству: территория озеленения и общественных пространств составит 72 гектара, что соответствует 25% от всей площади застройки. Там же появится многокилометровая набережная с кафе, ресторанами, музеями и прочей инфраструктурой. В декабре власти Казани объявили о старте реновации, которая займет около десяти лет.

«Цены на землю здесь подскочили»

Несколько лет назад Пирогов в разговоре с «Реальным временем» отмечал, что повышенное внимание со стороны исполкома Казани к недвижимости компании связано с планами по реновации промышленной зоны на Портовой улице. По его мнению, после объявления о реновации ситуация изменилась — стоимость земли значительно возросла и городские власти стремятся получить контроль над территорией. «Конечно, всем сразу стало интересно. Цены на землю здесь подскочили, и мэрия хочет все это отжать законными и незаконными методами», — заявлял тогда Пирогов.

Руководитель компании подчеркивал, что в материалах дела содержатся результаты экспертизы, подтверждающие правоту «Гранума». При этом он охарактеризовал действия мэрии как неправомерные и имеющие признаки рейдерского захвата.

После опубликования нового решения по делу редакция повторно связалась с девелопером. Однако он отказался комментировать, бросив трубку. Издание готово опубликовать его точку зрения в любое время.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что спрос на аренду офисных помещений в Казани характеризуют как «замерший». Количество запросов от клиентов невелико. Причина — новые условия рынка, которые сдерживают деловую активность.



Дмитрий Зайцев