В Татарстане растут доходы от новых налоговых режимов: самозанятых стало более 400 тыс.

В первом полугодии 2025 года доходы от этих налогов составили 1,364 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается эксперимент с новыми налоговыми режимами — «Налог на профессиональный доход» и «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Эти инициативы уже приносят ощутимые результаты.

По информации Минфина республики, количество самозанятых в республике превысило 400 тыс. человек. Это привело к значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. В первом полугодии 2025 года доходы от этих налогов составили 1,364 млрд рублей.

Из этой суммы 1,266 млрд рублей пришлись на налог на профессиональный доход, что на 38% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года. Автоматизированная упрощенная система налогообложения также показала рост, с поступлениями в 98 млн рублей — это на 50% больше, чем год назад.

Напомним, что льготы по налогу на имущество физлиц в Татарстане в 2024 году превысили 1,5 млрд рублей, выяснило «Реальное время» из данных Федеральной налоговой службы.



Анастасия Фартыгина