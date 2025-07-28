Льготы по налогу на имущество физлиц в Татарстане превысили 1,5 млрд рублей

За год их размер увеличился на 300 млн

Фото: Динар Фатыхов

Льготы по налогу на имущество физлиц в Татарстане в 2024 году превысили 1,5 млрд рублей, выяснило «Реальное время» из данных Федеральной налоговой службы. По сравнению с 2023 годом их размер вырос более чем на 300 млрд — с 1,26 млрд.

Размер льгот по налогу на имущество физлиц в Татарстане показывает стабильный рост. В 2020 году этот показатель составлял 910 млн. В 2022 году он превысил отметку в 1 млрд (1,1 млрд).

В Поволжье динамика наблюдается аналогичная. Льготы в ПФО в 2024 году составили 8,3 млрд, а в общем по России — 52,5 млрд.

Артем Гафаров