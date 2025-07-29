ПВО России за ночь уничтожила 74 украинских беспилотника
Больше всего БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны России в ночь на вторник перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 43 аппарата. В Ростовской области уничтожены 22 БПЛА, в Калужской — 6, в Смоленской — 2 и в Ленинградской — 1.
Министерство подчеркнуло эффективность работы дежурных средств ПВО, которые обеспечили защиту над пятью регионами страны.
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