В Татарстане сократилось количество выданных кредитных карт

В республике количество выданных карт упало на 9,8%.

Фото: Артем Дергунов

В июне 2025 года в Татарстане, как и по всей России, наблюдается снижение числа выданных кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне было выдано 1,03 млн новых карт, что на 4,8% меньше, чем в мае (1,08 миллиона), пишет ТАСС.

В республике количество выданных карт упало на 9,8%.

Объем лимитов по новым кредитным картам также уменьшился. В июне он составил 103,3 миллиарда рублей, что на 5,1% меньше, чем в мае. Если сравнивать с прошлым годом, объем лимитов упал на 60,5%.



Наибольшее количество новых кредитных карт в стране было выдано в Москве и других крупных регионах, таких как Московская область и Краснодарский край.

Напомним, что с начала 2025 года предприниматели из Татарстана получили более 530 млн рублей в виде микрозаймов через платформу МСП.РФ. Всего по стране более 4 тыс. бизнесменов из 77 регионов воспользовались этой услугой, получив свыше 11,3 млн рублей от государственных микрофинансовых организаций.

Анастасия Фартыгина