Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе «Казань — Ульяновск»

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля Lada Vesta скончались на месте происшествия

Сегодня около 17:50 на 28 километре трассы «Казань — Ульяновск» произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом пишет прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, водитель фуры, управляя грузовым тягачом Mercedes с полуприцепом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada Vesta.

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля Lada Vesta скончались на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке трассы может быть затруднено. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Рената Валеева