ЛДПР предложила запретить иностранцам поступать в СПО без знания русского

Законопроект направлен на защиту интересов российских граждан

Фото: Максим Платонов

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает не допускать к поступлению в российские колледжи и техникумы иностранцев, не сдавших тест по русскому языку. Кроме того, согласно законопроекту, не смогут поступить и мигранты, не сумевшие документально подтвердить легальность своего пребывания в стране.



Авторы инициативы считают, что это необходимо для оптимизации учебного процесса и исключения ситуаций, когда преподаватели вынуждены тратить время и силы на иностранных учащихся, испытывающих трудности с пониманием русского языка.

В ЛДПР подчеркнули, что при приеме на профессиональное обучение и при трудоустройстве безусловным приоритетом должны обладать граждане России. Законопроект направлен на защиту интересов российских граждан и повышение качества профессионального образования в стране.

В Госдуме предложили высылать семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. По статистике МВД, в России проживает более 638 тыс. иностранных детей, 50% из них не обучаются.

Рената Валеева