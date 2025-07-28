Мосбиржа проведет тестовые торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций 9 и 10 августа

Биржа подчеркнула, что торги в выходные дни 16 и 17 августа на рынке акций и срочном рынке пройдут в обычном режиме

Мосбиржа сообщила о проведении тестовых торгов выходного дня на срочном рынке и рынке акций 9 и 10 августа 2025 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте площадки.

— 9 и 10 августа 2025 г. торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций Московской биржи пройдут в режиме тестирования профессиональными участниками торгов. Дополнительная торговая сессия выходного дня в эти дни проводиться не будет, — уточняется в сообщении.

Торги в выходные дни на Мосбирже, проходящие с 09.50 до 19.00 мск, включают аукцион открытия в 09.50 — 10.00 мск. Биржа подчеркнула, что торги в выходные дни 16 и 17 августа на рынке акций и срочном рынке пройдут в обычном режиме.

Напомним, что с 1 марта Мосбиржа запустила торги в выходные дни в экспериментальном режиме, на первом этапе допустив к ним наиболее ликвидные акции.

До этого торги на бирже проводились только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09.00 до 18.45 мск) и вечерняя (с 19.05 до 23.50 мск) с двумя периодами клиринга — с 14.00 по 14.05 мск и с 18.50 по 19.05 мск.

Рената Валеева