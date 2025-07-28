Слуцкий выступил за запрет абортов, кроме медицинских показаний

Заявление прозвучало на фоне недавних инициатив Минздрава

Фото: Динар Фатыхов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости запрета абортов в России, за исключением случаев, когда прерывание беременности обусловлено медицинскими показаниями. Об этом он сообщил, выступая на форуме «Территория смыслов», пишет ТАСС.

— [Надо] запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение, — подчеркнул Слуцкий.

Заявление прозвучало на фоне недавних инициатив Минздрава, направленных на усиление консультационной поддержки женщин, желающих сделать аборт. В частности, министерство предложило демонстрировать эмбрион на УЗИ, а также утвердило стандарты медицинской помощи при аборте.

Кроме того, Слуцкий затронул тему демографической ситуации в стране, связав ее с доступностью ипотечного кредитования. По его мнению, высокие процентные ставки по ипотеке фактически стимулируют отказ от рождения детей.

— Нам действительно надо посмотреть, почему люди уезжают. У нас высокий процент по ипотеке — это лучшая реклама чайлдфри. Вот в этом направлении будем вместе работать, — отметил лидер ЛДПР.

Число женщин в России, принявших решение отказаться от прерывания беременности, выросло почти до четверти, что позволило сохранить около 42 тысяч жизней в прошлом году.

Рената Валеева