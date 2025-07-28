Инфляция в Татарстане превысила общероссийский уровень

Рост цен в Татарстане в июне был менее значительным, чем в мае

Фото: Артем Дергунов

В июне 2025 года цены на продукты питания в Татарстане выросли на 0,19%, что привело к годовой инфляции на уровне около 10% по сравнению с июлем 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Отмечается, что инфляция в Татарстане превышает общероссийский показатель, который составил 9,4%.

Несмотря на то, что за июнь цены на продукты питания в республике практически не изменились, в годовом выражении наибольший рост продемонстрировали продовольственные товары и услуги. В частности, зарубежный туризм за месяц подорожал на 3,83%, что связано с повышенным спросом на летний отдых.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В пресс-службе ЦБ отметили, что рост цен в Татарстане в июне был менее значительным, чем в мае. Этому способствовало укрепление рубля и увеличение предложения ряда продуктов на рынке.

— Замедлению инфляции способствовали укрепление рубля и расширение предложения отдельных продуктов, — говорится в сообщении.

Банк России ставит перед собой задачу вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% в 2026 году и удерживать ее на этом уровне в дальнейшем.

В июле ожидается увеличение месячного роста цен, в основном из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

Рената Валеева