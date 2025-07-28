Депутат Госдумы заявил о возможности элиминации гепатита С в России к 2035 году

Для достижения этой цели, по мнению депутата, необходимо увеличивать финансирование, расширять охват скрининга населения и снижать стоимость лечения

Фото: Ринат Назметдинов

Элиминация вируса гепатита С в России является возможной целью к 2035 году, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, пишет ТАСС.

— Создана база для того, чтобы начать длительный процесс для достижения цели — пока она не заявляется, но все-таки это возможная цель — элиминация гепатита С к 2035 году. Либо к 2030 году — это более ранняя амбициозная цель, но эта задача сегодня должна стоять перед страной совершенно очевидно, — сказал парламентарий, подчеркнув, что вирусный гепатит С в настоящее время является управляемой патологией.

Для достижения этой цели, по мнению депутата, необходимо увеличивать финансирование, расширять охват скрининга населения и снижать стоимость лечения. Куринный отметил, что в последние два года наблюдается снижение стоимости основных лекарственных препаратов против гепатита С на 25—30% благодаря их локализации и производству на территории России.

Среди уже достигнутых результатов в борьбе с гепатитом Куринный выделил создание единой базы пациентов и обеспечение в полном объеме лечения детей с этим заболеванием.

В Татарстане насчитывается около 5 тысяч больных хроническим гепатитом B и более 11 тысяч — больных гепатитом С.



Рената Валеева