«Мы все сейчас в группе риска»: в Татарстане выросло число хронических больных гепатитом С
В России проходит неделя по борьбе с гепатитом С
Из носителей — в заболевшие
В Татарстане насчитывается около 5 тысяч больных хроническим гепатитом B и более 11 тысяч — больных гепатитом С. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Татарстану Флера Амрахова.
Неделя с 10 по 16 марта объявлена Министерством здравоохранения России неделей по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С.
Летом прошлого года Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости вирусным гепатитом С в России на 26% в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Экономическое бремя вирусного гепатита С также остается значительным. По расчетам, оно составило 65,6 млрд рублей с учетом прямых и косвенных затрат.
Определить болезнь по внешнему виду человека невозможно
Главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов, доцент кафедры детских инфекций Казанского медицинского университета, также напомнил о Глобальной стратегии по вирусным гепатитам, которую в мае 2016 года приняли 194 государства-члена Всемирной организации здравоохранения. Цель стратегии — искоренить к 2030 году вирусные гепатиты В и С во всем мире.
В стратегию включены задачи по профилактике и лечению вирусных гепатитов, выполнение которых приведет к сокращению количества летальных исходов, вызванных вирусными гепатитами, на 65%, к увеличению охвата лечением до 80% больных и к спасению во всем мире более 7 миллионов жизней. До сих пор от вирусного гепатита каждый год умирает более одного миллиона человек.
На вопрос о том, можно ли заподозрить у человека гепатит С по внешним признакам, главный инфекционист Татарстана дал однозначный ответ:
— Нет, понять, болен человек или нет, по внешнему виду невозможно. В остром периоде гепатит С протекает бессимптомно, а желтушная форма выражена слабо. Самая частая жалоба при гепатите С — слабость, отсутствие желания работать. Можно подумать, что человек просто ленивый, а на самом деле — у него гепатит С.
Заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы им. А.Ф. Агафонова Юлия Созинова напомнила, что все въезжающие в страну граждане проходят скрининг не только на гепатит С, но и на другие вирусные заболевания, и добавила, что скрининг и профилактика необходимы каждому.
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