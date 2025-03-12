«Мы все сейчас в группе риска»: в Татарстане выросло число хронических больных гепатитом С

В России проходит неделя по борьбе с гепатитом С

Фото: Максим Платонов

Из носителей — в заболевшие

В Татарстане насчитывается около 5 тысяч больных хроническим гепатитом B и более 11 тысяч — больных гепатитом С. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Татарстану Флера Амрахова.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Неделя с 10 по 16 марта объявлена Министерством здравоохранения России неделей по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С.

Летом прошлого года Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости вирусным гепатитом С в России на 26% в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Экономическое бремя вирусного гепатита С также остается значительным. По расчетам, оно составило 65,6 млрд рублей с учетом прямых и косвенных затрат.



— Число больных гепатитом С в Татарстане, по сравнению с 2023 годом, увеличилось [в полтора раза] и достигло около 11 тысяч человек, но это не говорит о том, что все вдруг заболели гепатитом. Это значит, что ранее многие из заболевших состояли на учете как носители, а при обращении за помощью были переведены в разряд болеющих, — пояснила Флера Амрахова.

Определить болезнь по внешнему виду человека невозможно

Главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов, доцент кафедры детских инфекций Казанского медицинского университета, также напомнил о Глобальной стратегии по вирусным гепатитам, которую в мае 2016 года приняли 194 государства-члена Всемирной организации здравоохранения. Цель стратегии — искоренить к 2030 году вирусные гепатиты В и С во всем мире.

В стратегию включены задачи по профилактике и лечению вирусных гепатитов, выполнение которых приведет к сокращению количества летальных исходов, вызванных вирусными гепатитами, на 65%, к увеличению охвата лечением до 80% больных и к спасению во всем мире более 7 миллионов жизней. До сих пор от вирусного гепатита каждый год умирает более одного миллиона человек.



— С осени 2024 года мы ведем федеральный регистр учета больных с гепатитом С. Ведется серьезная работа не только для понимания цифр, но и чтобы знать, скольким людям нужна противовирусная терапия, — добавил Хаертынов. — Если в анализах человека не обнаруживается РНК вируса, значит, можно не проводить ему противовирусную терапию, а его можно убрать из регистра и отметить выздоровевшим.

На вопрос о том, можно ли заподозрить у человека гепатит С по внешним признакам, главный инфекционист Татарстана дал однозначный ответ:

— Нет, понять, болен человек или нет, по внешнему виду невозможно. В остром периоде гепатит С протекает бессимптомно, а желтушная форма выражена слабо. Самая частая жалоба при гепатите С — слабость, отсутствие желания работать. Можно подумать, что человек просто ленивый, а на самом деле — у него гепатит С.

Заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы им. А.Ф. Агафонова Юлия Созинова напомнила, что все въезжающие в страну граждане проходят скрининг не только на гепатит С, но и на другие вирусные заболевания, и добавила, что скрининг и профилактика необходимы каждому.



— Не стесняйтесь спросить в салонах, обработали ли вам инструменты. В этом нет ничего неудобного — это ваша безопасность. Мы все сейчас в группе риска, поэтому важно быть внимательными при посещении салонов красоты и стоматологических клиник, — подчеркнула она.

Дарья Беззубова