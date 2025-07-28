В Татарстане скорректировали расписание намазов в августе

Изменения затронут время совершения ночного (ястү/иша) и утреннего (иртәнге/фаджр) намазов

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман Татарстана объявило о корректировке расписания намазов, которая вступит в силу в начале августа 2025 года. Об этом сообщили на сайте.

Изменения затронут время совершения ночного (ястү/иша) и утреннего (иртәнге/фаджр) намазов в районах республики. С этого времени расписание этих молитв вернется к прежнему графику, действовавшему до мая.

В качестве примера приводится ситуация в Казани: 6 августа ястү-намаз начнется в 21.09, а уже 7 августа — почти на час позже, в 22.08. В дальнейшем время молитвы будет сдвигаться быстрее — на 4—5 минут, а не на одну-две, как это происходило ранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Корректировка также коснется времени окончания сухура, утреннего приема пищи перед постом.

В ДУМ РТ пояснили, что изменения связаны с географическими особенностями региона и влиянием летнего солнцестояния на продолжительность светового дня.



Рената Валеева