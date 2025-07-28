Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу дилерских автоцентров

В Татарстане на начало июля 2025 года насчитывается 122 дилерских центра

Фото: Реальное время

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров в России по числу дилерских автоцентров, занимая четвертую строчку рейтинга. Об этом сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

На начало июля 2025 года в России насчитывалось 2 945 дилерских центров, представляющих 4 333 дилерских контракта. За второй квартал текущего года произошло сокращение как числа контрактов (-183), так и числа самих дилерских центров (-137).

В Татарстане на начало июля 2025 года насчитывается 122 дилерских центра, представляющих 184 дилерских контракта. За последние три месяца число дилерских центров в регионе сократилось на 3, а число контрактов — на 6.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Топ-5 регионов по количеству дилерских контрактов и автоцентров выглядит следующим образом:

Москва: контрактов — 547 (-12), центров — 361 (-15); Санкт-Петербург: контрактов — 329 (-2), центров — 208 (-1); Московская область: контрактов — 190 (-17), центров — 119 (-11); Республика Татарстан: контрактов — 184 (-6), центров — 122 (-3); Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО): контрактов — 151 (-14), центров — 106 (-4).

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за первое полугодие 2025 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 278 рублей.

Рената Валеева