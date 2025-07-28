Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на 5% в первом полугодии, несмотря на рост выплат

Она составила 7 278 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за первое полугодие 2025 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 278 рублей. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

— Несмотря на колебания по ценам на рынке автозапчастей и значительный рост средней выплаты, страховщикам удается успешно сдерживать рост средней премии. За первые шесть месяцев 2025 года средняя стоимость годового полиса ОСАГО снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила всего 7 278 рублей, — заявил глава РСА Евгений Уфимцев.

При этом средняя выплата по годовым полисам ОСАГО выросла на 16,6% и составила 110 230 рублей. В первом полугодии 2024 года средняя выплата составляла 94 513 рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Средняя премия в июне по годовым полисам ОСАГО составила 7 184 рубля, что на 4,8% меньше, чем в июне прошлого года. Средняя выплата в минувшем месяце, по данным страховщиков, составила 115 802 рубля, что на 16,4% больше, чем в аналогичном месяце 2024 года.

Основным фактором, сдерживающим рост средней премии ОСАГО, в РСА называют высокую конкуренцию между страховщиками за «безубыточных» автовладельцев — аккуратных водителей, соблюдающих ПДД и избегающих аварий.

— Таких водителей становится все больше, что существенно влияет на динамику рынка, — пояснил Уфимцев.

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Рената Валеева