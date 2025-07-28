Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае возобновления ядерной программы

Ранее Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы «уничтожить» ядерную программу Ирана, если Тегеран попытается ее возобновить. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп отметил, что Иран подает «неприятные сигналы» и «говорит то, чего им не нужно говорить».

— Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать снова. Если они это сделают, мы уничтожим их быстрее, чем вы успеете пошевелить пальцем, — цитирует Трампа агентство Reuters.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году, и вышел из нее в 2018 году, возобновив действие санкций против Тегерана.

Кроме того, 28 июля Трамп, подчеркнув активную дипломатическую роль его администрации в предотвращении конфликтов, заявил, что без его участия в мировой политике сейчас бы шли шесть войн. Он также выразил удовлетворение прекращением огня между Камбоджей и Таиландом.

Также Трамп сократил срок достижения перемирия на Украине до 10—12 дней.

Рената Валеева