Трамп сократил срок ультиматума по Украине до 10—12 дней

Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером

Президент США Дональд Трамп сократил срок достижения перемирия на Украине до 10—12 дней, заявив об этом по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии, пишет ТАСС.

— Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса, — заявил Трамп.

Ранее, 14 июля, Трамп поставил России ультиматум, потребовав заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения этого требования он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров.

Рената Валеева