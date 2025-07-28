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Трамп сократил срок ультиматума по Украине до 10—12 дней

16:20, 28.07.2025

Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером

Трамп сократил срок ультиматума по Украине до 10—12 дней
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сократил срок достижения перемирия на Украине до 10—12 дней, заявив об этом по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии, пишет ТАСС.

— Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса, — заявил Трамп.

Ранее, 14 июля, Трамп поставил России ультиматум, потребовав заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения этого требования он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров.

Рената Валеева

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