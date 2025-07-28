В Татарстане ожидается умеренно теплая погода без существенных осадков до конца месяца

29 июля синоптическая ситуация существенно не изменится

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода с небольшими колебаниями температуры и без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В прошедшие дни регион находился под влиянием тыловой части циклона, что привело к притоку прохладного воздуха с севера и северо-востока. Сегодня, 28 июля, днем преимущественно без осадков, температура воздуха достигла +26 градусов.

Согласно прогнозу, 29 июля синоптическая ситуация существенно не изменится. Температура воздуха ночью составит до +17, днем от +24 до +29. Существенных осадков не ожидается.

Реальное время / realnoevremya.ru

В середине недели, 30 и 31 июля, Татарстан продолжит находиться в тыловой части циклона. 30 июля осадков не прогнозируется, днем 31 июля на крайнем востоке республики возможны небольшие дожди. Ночью температура воздуха опустится до +11, днем 30 июля воздух прогреется до +29, а 31 июля из-за увеличения облачности температура будет не выше +26.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели погода начнет меняться, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон останется высоким, воздух прогреется до +32.

Жителей Поволжья и Урала ожидает аномально холодная погода в ближайшие дни. Температурный фон в регионах будет на 4—7 градусов ниже климатических характеристик из-за затока холодных воздушных масс.

Рената Валеева