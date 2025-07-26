В Поволжье ожидается аномально холодная погода до конца июля

Синоптик уточнил, что столбик термометра не будет подниматься выше 20 градусов

Фото: Артем Дергунов

Жителей Поволжья и Урала ожидает аномально холодная погода в ближайшие дни. Температурный фон в регионах будет на 4—7 градусов ниже климатических характеристик из-за затока холодных воздушных масс. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

— В результате того, что Приволжский и Уральский федеральные округа находятся в зоне конвергенции воздушных потоков с севера, на этих территориях ожидается очень холодная погода для этого времени года. В этих регионах температура будет на 4—7 градусов ниже нормы, — отметил Вильфанд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Синоптик уточнил, что столбик термометра не будет подниматься выше 20 градусов. Период похолодания будет длительным и продлится до конца июля.

На выходных, 26 и 27 июля, Татарстан останется под влиянием восточного циклона, но существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится от +8 до +13 градусов, а днем не превысит от +19 до +24.

Рената Валеева