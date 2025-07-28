Российские силы ПВО сбили 203 украинских беспилотника за сутки

Всего с начала спецоперации было уничтожено более 73 тыс. БПЛА

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за ночь сбили 203 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

Также с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 664 самолета, 283 вертолета, 73 153 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 363 танка и других боевых бронированных машин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 813 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что в ночь с 26 июля на 27 июля сбили 99 украинских беспилотников.

Дарья Сайфиева