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Российские силы ПВО сбили 99 украинских беспилотников за одну ночь

08:29, 27.07.2025

Атаки происходили с 21.50 26 июля до 05.20 27 июля

Российские средства ПВО за ночь сбили 99 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Атаки происходили с 21.50 26 июля до 05.20 27 июля.

Среди сбитых дронов:

  • 36 над Брянской областью;
  • 21 над Смоленской;
  • 10 над Калужской;
  • по 9 над Волгоградской и Ростовской областями;
  • 4 над Крымом;
  • по 2 над Воронежской и Курской областями и в акватории Черного моря;
  • по одному беспилотнику сбили в Московском регионе и в Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.
Анастасия Фартыгина

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