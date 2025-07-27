Российские силы ПВО сбили 99 украинских беспилотников за одну ночь
Атаки происходили с 21.50 26 июля до 05.20 27 июля
Российские средства ПВО за ночь сбили 99 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Атаки происходили с 21.50 26 июля до 05.20 27 июля.
Среди сбитых дронов:
- 36 над Брянской областью;
- 21 над Смоленской;
- 10 над Калужской;
- по 9 над Волгоградской и Ростовской областями;
- 4 над Крымом;
- по 2 над Воронежской и Курской областями и в акватории Черного моря;
- по одному беспилотнику сбили в Московском регионе и в Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.
Анастасия Фартыгина
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