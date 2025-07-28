В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

МЧС ведет поиск возможных пострадавших под завалом

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас спасатели эвакуируют жильцов и разбирают конструкции. Ведется поиск возможных пострадавших под завалами.

Пятиэтажный дом был построен более 60 лет назад и в мае 2020 года был признан аварийным из-за физического износа. В здании три подъезда и 24 квартиры, оно имеет кирпичные стены и железобетонные перекрытия.

В докладе уполномоченного по правам человека говорится, что физический износ дома составляет 79%.

— Эксплуатация здания опасна, существует вероятность дальнейшего обрушения отдельных конструкций, — говорится в документе.

Ранее сообщалось о том, что в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области в начале июля произошел взрыв бытового газа.

Дарья Сайфиева