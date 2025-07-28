В Астрахани обрушился подъезд жилого дома
МЧС ведет поиск возможных пострадавших под завалом
В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сейчас спасатели эвакуируют жильцов и разбирают конструкции. Ведется поиск возможных пострадавших под завалами.
Пятиэтажный дом был построен более 60 лет назад и в мае 2020 года был признан аварийным из-за физического износа. В здании три подъезда и 24 квартиры, оно имеет кирпичные стены и железобетонные перекрытия.
В докладе уполномоченного по правам человека говорится, что физический износ дома составляет 79%.
— Эксплуатация здания опасна, существует вероятность дальнейшего обрушения отдельных конструкций, — говорится в документе.
Ранее сообщалось о том, что в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области в начале июля произошел взрыв бытового газа.
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