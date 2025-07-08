Спасатели разбирают завалы в Саратове после взрыва газа в доме

Разбор завалов в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, осложнен риском дальнейшего обрушения конструкций. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Как написал Юрий Юрин в своем Telegram-канале, специалисты областной службы спасения продолжают работу на месте обрушившегося накануне дома №11 по улице Космонавтов. По предварительным данным, причиной разрушения стал взрыв бытового газа.

— Спасатели при помощи крана снимают плиты перекрытий поврежденного многоквартирного дома. Работа осложняется риском обрушения неустойчивых конструкций, поэтому каждое действие тщательно планируется и выполняется с соблюдением техники безопасности, — отметил Юрин. Он также добавил, что устранение последствий чрезвычайной ситуации находится на контроле управления региональной безопасности и администрации Ершовского района.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в указанном доме в понедельник, после чего начался пожар. По данным администрации Ершовского района, повреждены три квартиры. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате происшествия никто не пострадал, а жители дома были оперативно эвакуированы.

В правительстве области уточнили, что взрыв повредил несущие стены и перекрытия в квартирах. Для эвакуированных жильцов был оперативно оборудован пункт временного размещения. Оценка возможности дальнейшей эксплуатации дома и его восстановления начнется со вторника.

Рената Валеева